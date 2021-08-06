Экс-главу Росимущества Кубани приговорили к восьми годам колонии

Андрей Краснов

Бывшего главу Росимущества Кубани и Адыгеи признали виновным в превышении должностных полномочий. Его приговорили к восьми годам лишения свободы. Об этом сообщает пресс-служба Октябрьского суда Краснодара.

Напомним, уголовное дело было возбуждено в октябре 2019 года. По данным следствия, Краснов заключил договор с компанией «РегионКонсалтСервис», чтобы реализовать имущество должников суммой на 65 миллионов рублей. Однако торги не состоялись и арест наложен не был, из-за чего эти деньги не поступили в казну государства.

Приговор еще не вступил в законную силу, его могут обжаловать.