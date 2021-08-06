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Общество6 августа 2021 15:21

Начались военно-полевые сборы Кубанского казачьего войска

В них участвуют более пяти тысяч казаков
София ФОМЕНКО
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Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В крае начались военно-полевые сборы Кубанского казачьего войска. В них принимают участие более пяти тысяч казаков. Здесь они будут оттачивать навыки владения разными видами оружия и современными средствами связи.

- Учения включают в себя основы тактической, инженерной, разведывательной, физической и медицинской подготовки. В рамках военно-полевых сборов казаков учат обращаться с разными видами средств биологической защиты, - сообщил вице-губернатор края и атаман Кубанского казачьего войска Александр Власов.

В подготовке участвует и допризывная казачья молодежь. Они учатся всем необходимым навыкам перед настоящей службой.