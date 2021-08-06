В Геленджике двух сотрудников ДПС поймали на взятке

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Двух сотрудников ДПС Геленджика задержали по подозрению во взятке. Дело расследуют сотрудники ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным свидетелей, группа правоохранителей обступила гаишников вечером 5 августа. Они заставили правоохранителей показать содержимое своих карманов, которые не были «чистыми». По одной из версий, сотрудники за деньги отпустили на свободу наркоторговцев. В итоге мужчин задержали и пока отстранили от должностей. Идет расследование.