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Общество6 августа 2021 15:38

В Геленджике двух сотрудников ДПС поймали на взятке

Они хотели отпустить наркоторговцев
София ФОМЕНКО
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Фото: архив

Фото: архив

Двух сотрудников ДПС Геленджика задержали по подозрению во взятке. Дело расследуют сотрудники ФСБ. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

По данным свидетелей, группа правоохранителей обступила гаишников вечером 5 августа. Они заставили правоохранителей показать содержимое своих карманов, которые не были «чистыми». По одной из версий, сотрудники за деньги отпустили на свободу наркоторговцев. В итоге мужчин задержали и пока отстранили от должностей. Идет расследование.