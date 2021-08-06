На Кубани площадь особо охраняемых территорий увеличили на 2,5 тысячи гектаров

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае площадь особо охраняемых природных территорий увеличили на 2,5 тысячи гектаров. В число новых вошли семь памятников природы и заказник «Степной». Постановление об этом подписал губернатор края Вениамин Кондратьев.

- Сейчас таких территорий стало 336. В ближайшее время хотим создать еще 11. Работа в этом направлении продолжается, - отметил вице-губернатор Сергей Болдин.

Новые объекты общей площадью 2,5 тысячи га расположены в Успенском, Мостовском, Темрюкском, Кущевском и Северском районах, а также в Горячем Ключе и Геленджике.