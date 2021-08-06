В Сочи обсудили экспертное сопровождение парламентских выборов

Фото: пресс-служба города Сочи

В администрации города Сочи прошел круглый стол по подготовке к парламентским выборам. Главной темой встречи стали общественные наблюдатели.

- Главная задача общественного наблюдателя, как и всех других, — следить за честностью выборов, за соблюдением закона, не допускать нарушений. Когда граждане увидят, что на участках находятся авторитетные, подготовленные общественные наблюдатели, которые вышли не по заданию партии и кандидата, а ради интересов гражданского общества, то и у населения будет большее доверие к выборам, уверенность, что их голос не пропадет, - сказал член Совета при Президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод.

Также он отметил, что в 2021 году парламентские выборы отличаются большой конкурентностью. В них примут участие 11 партий города.

Выборы депутатов пройдут 19 сентября, голосование будет длиться три дня – с 17-го по 19-е число.