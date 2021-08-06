Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество6 августа 2021 17:27

Кавказский район стал лидером по вакцинации на Кубани

Муниципалитет перевыполнил план на 17 процентов
София ФОМЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: архив

Фото: архив

Кавказский район стал лидером по вакцинации в Краснодарском крае. Он перевыполнил план на 17 процентов. Также в списке ответственных районов оказались Динской (91%), Курганинский (79%), Калининский (72%) и Усть-Лабинский (71%).

- Жители с пониманием отнеслись к вакцинации, а мы в свою очередь обеспечили все условия для того, чтобы получить прививку было легко – организовали пункты вакцинации, раздавали листовки и баннеры с навигацией, - сказала главврач Кавказской ЦРБ Эльбина Цорионова.

При этом самый низкий рейтинг у Белоглинского, Мостовского, Тихорецкого и Павловского районов.