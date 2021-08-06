Краснодарский край в лидерах по популярности телемедицинских консультаций в СберЗдоровье

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За январь-июнь 2021 года спрос на онлайн-консультации через СберЗдоровье вырос более чем в 2 раза (на 114%) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а уже в начале июля общее число обращений к врачам телемедицины через СберЗдоровье превысило показатель 12 месяцев 2020-го - 200 000 консультаций.

- В 2020 году телемедицина получила импульс в развитии в большей степени из-за пандемии. Люди были ограничены в получении медицинской помощи в клиниках и в целом опасались мест массового скопления людей. Однако, когда большую часть ограничений сняли, число обращений продолжило расти и увеличивается с каждым месяцем. Удобство, цена, безопасность и доступность онлайн-консультаций постепенно формируют у все большего числа людей привычку обращаться к специалисту при первых признаках недомогания или ухудшения состояния, - говорит генеральный директор медицинского онлайн-сервиса СберЗдоровье Анатолий Зингер. - Многие люди, получив возможность разговаривать с десятками врачей неограниченное число раз, стали чаще обращаться к специалистам повторно, чтобы, например, они помогли с расшифровкой анализов, мнением по поводу приема лекарств, которые могут помочь, оценки их состояния и т. д.

Еще одной важной причиной роста стало развитие и проникновение телемедицины в регионах России. Если в Москве и Санкт-Петербурге, традиционных лидерах по числу онлайн-консультаций, число обращений увеличилось на 125%, то за пределами двух столиц наблюдается рост более чем в 4 раза. Среди регионов лидерами по количеству консультаций с врачами телемедицины в 1-м полугодии стали Краснодарский край, Свердловская область и Республика Татарстан. Среди причин популярности телемедицины за пределами Москвы и Санкт-Петербурга можно выделить возможность общаться с врачами, к которым по разным причинам сложно попасть на очный прием.

В пятерку самых популярных врачей телемедицины за последние полгода вошли терапевт и педиатр, а также психолог, гинеколог и дерматолог. При этом 53% пациентов выбирают чат сервиса для общения с врачом, 25% — видеосвязь и 22% — аудиосвязь.

Рост популярности телемедицины наблюдается и в В2В-сегменте — ее часто выбирают как дополнение к ДМС или в качестве альтернативы страхованию. Это помогает экономить время сотрудников, а для компании телемедицинское обслуживание выходит дешевле классического ДМС в 4–10 раз. Чаще всего услуги телемедицины СберЗдоровья для сотрудников выбирают в Москве, Краснодарском крае, Ростовской и Свердловской областях.