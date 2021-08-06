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Общество6 августа 2021 17:53

Владелец птицефабрики в Витязево лишился двух авто за долги

Предприятие обанкротилось, а долг перед работниками остался
София ФОМЕНКО
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Как птицефабрика выглядит сейчас

Как птицефабрика выглядит сейчас

Предприятие «Витязевская птицефабрика» обанкротилось в 2020 году. Вместе с этим, перед пятью работниками остался долг в 300 тысяч рублей, оплатить который директор фирмы не мог. Тогда Анапская прокуратура открыла конкурсное производство имущества должника.

- Судебные приставы арестовали и изъяли принадлежащие директору два автомобиля Land Rover. Их продали на торгах, а вырученные деньги отдали рабочим, - сообщили «КП» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Сейчас задолженность полностью погашена.