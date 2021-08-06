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Общество6 августа 2021 18:26

Кубанские аграрии смогут получить субсидии на приобретение семян кукурузы и подсолнечника

Этот вопрос прорабатывает краевой минсельхоз по поручению губернатора Вениамина Кондратьева
Мария БРУНОВА
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Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края.

Кубанские аграрии смогут получить субсидии на покупку семян кукурузы и подсолнечника. Вопрос решается по поручению губернатора Вениамина Кондратьева. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

– Согласно Доктрине продовольственной безопасности России, показатель продовольственной независимости по основным сельхозкультурам должен составлять не менее 75%, - отметил заместитель главы региона Андрей Коробка.

Он напомнил, что с 2019 года в регионе начали субсидировать 70% затрат аграриев на приобретение отечественных семян сахарной свеклы.

В 2021 году на элитное семеноводство было выделено более 165,3 млн рублей из федерального и краевого бюджетов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что на Кубани большинство семян - импортные.