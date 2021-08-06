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В Краснодаре более 2,7 тыс. жителей получили штрафы за неоплаченную парковку. Их средняя стоимость по городу 30 рублей в час. Об этом сообщили в мэрии Краснодара.

- В августе штраф за неуплату парковки составляет 3 тыс. рублей, - напомнили в пресс-службе администрации.

В июне в краевом центре восстановили оплату на муниципальных парковках. Самая дорогая находится на Привокзальной площади: 100 рублей в час.

Всего в Краснодаре действуют 266 стоянок - 18 парковок плоскостных и 248 прибордюрных. Оплатить стоянку можно в 246 паркоматах.