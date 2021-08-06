Фото: архив КП

В Анапе переполнена детская больница. Это связано с наплывом отдыхающих. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города-курорта.

В пресс-службе уточнили, что в помощь врачам Анапы на курорт направлены пять врачей, развернуты дополнительные койки.

- В этом году нагрузка на медучреждение превзошла все прогнозы. Мы принимаем до 100 человек в день, — обратила внимание заместитель главврача горбольницы Анапы по оказанию медпомощи детскому населению Светлана Солопова.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что в Краснодарском крае предложили укладывать в больницы только привитых пациентов. Медики не хотят, чтобы больницы были переполнены.