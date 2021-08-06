Фото: пресс-службы администрации Краснодарского края

На рынке труда Кубани свободно более 75 тысяч вакансий. Среди самых востребованных профессий - учителя и врачи, для которых открыты 7,5 тыс. рабочих мест. Об этом сообщили в пресс-службе краевой администрации.

В регионе работодатели ищут 3,5 тысячи водителей. Кроме того, в ТОП-5 вошли продавцы, повара, пекари и кондитеры. Востребована на Кубани и профессия слесаря.

- Более 1,6 тыс. рабочих мест предлагают инженерам различной специальности, 1,2 тыс. - для охранников, - уточнили в пресс-службе.

Специалисты отмечают, что рынок труда в период пандемии коронавирусной инфекции претерпел значительные изменения. В частности, в разы увеличился спрос на удаленную работу.