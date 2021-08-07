Что произошло за ночь 7 августа: возбуждено уголовное дело против экс-председателя Октябрьского суда

Задержанный

Возбуждено уголовное дело против экс-председателя Октябрьского суда. Его подозревают во взяточничестве на 2,3 млн.

Турпоток в Краснодарском крае бьет все рекорды. С начала года на Кубани отдохнули более 9 миллионов человек.

Мусороперерабатывающие комплексы появятся в Новокубанском и Тимашевском районах. Так краевые власти надеются решить вопрос утилизации мусора.

Останки девяти жертв обнаружили поисковики в Темрюкском районе. Часть из них предположительно детская.

Цветущая камка в Анапе не несет опасности. Специалисты утверждают, что вода в такое время соответствует всем микробиологическим нормам и даже полезна для окружающей среды.