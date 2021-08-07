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Общество7 августа 2021 7:23

Что произошло за ночь 7 августа: возбуждено уголовное дело против экс-председателя Октябрьского суда

София ФОМЕНКО
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Задержанный

Задержанный

Возбуждено уголовное дело против экс-председателя Октябрьского суда. Его подозревают во взяточничестве на 2,3 млн.

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Что произошло за ночь 7 августа