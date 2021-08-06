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Под Краснодаром потушили горящее поле. Огонь охватил 700 квадратных метров. Об этом сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Пожар произошел в районе поселка Краснодарский.

- В 12:28 огонь удалось локализовать, в 12:42 - полностью ликвидировать возгорание, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что спасатели МЧС просят не разводить костров и не пользоваться открытым огнем на природе. Руководителям муниципалитетов советуют принять необходимые меры по недопущению пожаров – сделать опашку территорий на границах с полями и сенокосами, а также организовать патрули пожарных. Владельцам сельхозземель нужно защитить свои участки.