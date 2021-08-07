Фото: пресс-службы Сочинского национального парка

В Сочи распустился «Божественный цветок». По-другому это растение называют лагерстремия индийская. Об этом сообщили в пресс-службе Сочинского национального парка.

- Это одно из красивейших декоративных многолетних растений во всем мире, произрастающее исключительно в странах с теплым и мягким климатом, а родиной этой пышноцветущей красавицы являются Китай и Индия, - обратили внимание в нацпарке.

Бутоны лагерстремии формируются не сразу, они напоминают плотные шарики и распускаются постепенно. Это главный секрет махрового чуда.

В парке «Дендрарий» в коллекции собраны три вида экзотического растния. Это лагерстремия Форда, полуребристая и индийская.