Узнали, где будут отключения света в Сочи 7 августа 2021

Фото: @rossetikuban_sochiseti

Отключения света в Сочи 7 августа 2021 пройдут только в одном из четырех внутригородских районов, самом северном – Лазаревском. Его жителям остается только запастись терпением и свечами.

Лазаревский район

7 и 8 августа с 08:00 до 19:00 обесточат поселок Горный Воздух, улицу Енисейская (частично), Атарбекова, Моторная, Мартовская, Пейзажная, Бризовая, Таганрогская, Декабристов.

В остальных районах в выходные дни не будет проводится плановых ремонтных работ, и свет не отключат.

В Сочи продолжается активный курортный сезон, поэтому жители и гости курорта относятся к различным коммунальным неудобствам особенно болезненно.