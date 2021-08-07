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Происшествия7 августа 2021 5:21

Пожар вспыхнул на рынке в Юбилейном районе Краснодара

На месте работают спасатели
Мирослава ЧЕРНАЯ
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Фото: кадр из видео.

Фото: кадр из видео.

Ночью в субботу, 7 августа, на рынке в Юбилейном районе Краснодара вспыхнул пожар. Возгорание увидели очевидцы, которые и вызвали спасателей на место происшествия.

О том, что стало причиной огня, пока неизвестно. В этом будут разбираться специалисты после того, как пламя потушат. Пострадавших в огне, предварительно, нет.

Напомним, ранее сообщалось, что в Геленджике произошел лесной пожар на Маркотхском хребте.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» писала, что спасатели МЧС просят не разводить костров и не пользоваться открытым огнем на природе. В лес туристам ходить запрещено.

Пожар вспыхнул на рынке в Юбилейном районе Краснодара
Видео: instagram.com/___lyubenko___