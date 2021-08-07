Погода в Краснодарском крае 7 августа: в некоторых районах пройдут дожди

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7 августа на Кубани в некоторых районах синоптики обещают кратковременные дожди с грозами, местами будет град. При этом порывы ветра достигнут 5-10 метров в секунду, местами с усилением до штормовых 18. Максимально воздух прогреется до 39 градусов.

На побережье будет переменная облачность без существенных осадков. Дождь ждет Туапсинский район с порывами ветра до 11 метров в секунду. Небольшие осадки ожидаются и в краевой столице после обеда, здесь температура воздуха будет не более 33 градусов тепла. Дождей не будет в Анапе и Геленджике, там возможен сильный ветер.