Алиса Тищенко стала второй в квалификации группового многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио

Алиса Тищенко.

Утром 7 августа российские гимнастки выступили в квалификации группового многоборья. В команде ОКР - 17-летняя кубанская спортсменка Алиса Тищенко, которая впервые участвует в таких престижных соревнованиях.

Наши гимнастки выполнили чистейшие безукоризненные упражнения с пятью мячами. Во время выступления девчонки успели не только показать свое мастерство, но и сменить образ – у них были купальники-трансформеры.

После первой части квалификации российские спортсменки набрали 45,75 балла. Далее гимнастки блестяще выступили в комбинированном виде (две булавы и три обруча) и увеличили свой результат до 89,05 балла.

Таким образом гимнастики идут на втором месте в квалификации группового многоборья. Первой по итогам первого дня групповичек стала команда Болгарии, которая допустила потерю булавы, но все равно осталась в лидерах.

Финал пройдет в последний день Олимпиада 8 августа.