На Кубани запрет на посещение лесов продлили до 27 августа

Фото: пресс-служба администрации Краснодарского края

В Краснодарском крае продлили запрет на посещение лесов до 27 августа. Ограничения действуют как для пешеходов, так и для людей с авто. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

За несоблюдение правила нарушителей ждут штрафы. Для физических лиц денежное наказание будет от 4 до 5 тысяч рублей, для должностных лиц от 20 до 40 тысяч, для юридических – от 300 до 500.

Такие меры приняли в целях противопожарной безопасности. Все вопросы вы можете уточнить по телефону 8-800-100-94-00.