На Кубани за сутки выявили 258 случаев заражения коронавирусом

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В Краснодарском крае 7 августа выявили 258 случаев заражения коронавирусом. Среди заболевших 93 мужчины и 165 женщин.

Больше всего случаев заболевания выявили в краевом центре – 86. На втором месте находится Крыловский и Тихорецкий районы (20), затем идет Кореновский.

В Горячем Ключе и Лабинском районе зарегистрировали по 12 случаев, в Усть-Лабинском и Мостовском по 11, в Апшеронском – 10. В остальных муниципалитетах заболевших меньше дести.

Всего с начала пандемии инфекция подтвердилась почти у 61 тысячи человек, с выздоровлением выписаны 47 тысяч.