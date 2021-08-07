В Краснодаре чиновники нашли нарушения антиковидных мер в стриптиз-баре «Зажигалка»

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В отношении владельцев стриптиз-бара «Зажигалка» составили административные материалы за нарушения антиковидных мер. Их выявили сотрудники департамента потребительской сферы в ночь на 7 августа.

- Стриптиз-бар работал после 00:00. Посетители курили кальяны. А персонал работал без масок, - сообщили в пресс-службе краевого департамента потребительской сферы.

Штраф может составить от 10 до 50 тысяч рублей, а для юридических лиц от ста тысяч. При этом за 2020 год выручка заведения составила 16,3 миллионов. Хозяинов у заведения трое.