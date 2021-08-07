На Кубани младенец после ДТП остался сиротой

Фото: отдел пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю

Авария случилась около 14:00 на дороге Краснодар-Темрюк. По предварительным данным, водитель машины «Шкода Рапид» выехал на встречку и врезался в большегруз. В результате «Ман» рухнул на легковое авто.

- В результате ДТП водитель и пассажир автомобиля "Шкода" погибли на месте происшествия, несовершеннолетний пассажир (находился в автолюльке) доставлен в ЦРБ Славянского района для обследования, - сообщили «КП»-Кубань» в отделе пропаганды УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На месте работают сотрудники ДПС. Правоохранители устанавливают точные обстоятельства аварии.