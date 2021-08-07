В Краснодаре на улице Монтажников отремонтируют сети водоснабжения

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краевом центре на улице Монтажников будут ремонтировать сети водоснабжения. Поэтому тут с 24 августа по 23 сентября между улицами Тургенева и Гаражной закроют проезд.

- Работы будут идти закрытым способом с поочередным устройством котлованов на проезжей части. Это нужно для того, чтобы в случае аварии была возможность не отключать потребителей от водоснабжения, а переключать их между друг другом, - сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам. Тут установят соответствующие знаки.