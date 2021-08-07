Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество7 августа 2021 18:36

В Краснодаре на улице Монтажников отремонтируют сети водоснабжения

Поэтому с 24 августа по 23 сентября между Тургенева и Гаражной будет закрыт проезд
София ФОМЕНКО
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

В краевом центре на улице Монтажников будут ремонтировать сети водоснабжения. Поэтому тут с 24 августа по 23 сентября между улицами Тургенева и Гаражной закроют проезд.

- Работы будут идти закрытым способом с поочередным устройством котлованов на проезжей части. Это нужно для того, чтобы в случае аварии была возможность не отключать потребителей от водоснабжения, а переключать их между друг другом, - сообщили в департаменте транспорта и дорожного хозяйства города.

Объехать закрытый участок можно будет по прилегающим улицам. Тут установят соответствующие знаки.