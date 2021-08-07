В Краснодаре в «Галерее» подрались посетители и охранники

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7 августа в ТРЦ «Галерея» случилась драка. Там, по предварительной информации, подрались посетители и два охранника. На полу были капли крови.

- В результате инцидента телесные повреждения получили два охранника организации, которым оказывается необходимая медицинская помощь. На месте работают сотрудники полиции, устанавливается личность и местонахождение предполагаемого правонарушителя, а также мотивы его действий, - сообщил «КП»-Кубань» руководитель пресс-службы полиции Краснодара Артем Коноваленко.

После проверки будет принято процессуальное решение.