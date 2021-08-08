В Сочи идут ливни, объявлено штормовое предупреждение

Фото: телеграмм-канал Алексея Копайгородского

В Сочи объявлено штормовое предупреждение из-за ливней. Город заливает, гремит гроза. А ещё на курортах налетел сильный ветер, который ближайшее время пока не стихнет. До конца 8 августа и весь день, 9 числа, в Сочи будет непогода. Об этом сообщает мэр курорта Алексей Копайгородского у себя в телеграмм.

-Синоптики предупреждают, что местами возможен град, - поясняет Копайгородский. - Прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами до 24 м/с. На реках вероятен подъем уровня воды, местами он может достичь неблагоприятных отметок. Велик риск схода селей малого объема.

В Сочи развернут оперативный штаб. Он также мониторит уровень воды в реках, чтоб все обошлось без жертв.