Алиса Тищенко завоевала серебро группового многоборья в художественной гимнастике на Олимпиаде в Токио

Алиса Тищенко.

8 августа на Олимпиаде в Токио состоялось итоговое выступление гимнасток группового многоборья. Россиянки традиционно были фаворитами. С 2000 года наша сборная выигрывала только золото в этой дисциплине. Поэтому девчонки боролись за медаль изо всех сил. Особенно после несправедливого оценивания сестер Авериных.

Космическое выступление от сборной России было в первом упражнении! Очень сложная композиция, но девушки справились, держали высокий темп. Правда, судьи выставили лишь 46,2 балла.

Далее зрители увидели прекрасную программу от наших девушек под увертюру из «Руслан и Людмила». Все было красиво и синхронно, но итоговая оценка судей - 44,2, в сумме — 90,4 балла. Таким образом, россиянки завоевали второе место, их обошла команда из Болгарии.

На Кубань едет серебряная медаль - краснодарская спортсменка Алиса Тищенко помогла девушкам завоевать эту почетную награду.