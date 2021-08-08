Последние новости на 8 августа 2021: школьников сняли с поезда из-за массового отравления

Рассказываем последние новости на 8 августа.

С поезда Мурманск - Адлер с признаками кишечной инфекции госпитализировали 56 детей и двух сопровождающих, которые ехали из Карелии. Дети находятся в больницах в состоянии легкой и средней степени тяжести. СК возбудил дело, прокуратура проводит проверку. При осмотре на одной из станций в Ростовской области был поставлен диагноз «функциональное расстройство желудочно-кишечного тракта». Позднее медики поставили диагноз «пищевая токсикоинфекция».

В Сочи накануне разбушевался ураган. Ветром повалило деревья. Также упал рекламный щит на автомобиль с людьми. По прогнозам, ливни, грозы, смерчи, сели на курорте ожидаются до 9 августа.

На Кубани запрет на посещение лесов продлили до 27 августа. За нарушение будут штрафовать.

В Краснодаре чиновники нашли нарушения антиковидных мер в стриптиз-баре «Зажигалка». Клуб работал после 12 часов ночи, а сотрудники были без масок.