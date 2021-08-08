Погода в Краснодаре 8 августа: воздух прогреется до 32 градусов

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Узнали, какая будет погода в Краснодаре 8 августа. В краевом центре ожидается переменныя облачность, кратковременный дождь, днем с грозой.

- Ветер западной четверти 5-10 м/с, при грозе порывы 9-14 м/с. Температура воздуха ночью 22-24 градуса, днем 30-32 градуса, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

По краю пройдут ливни, местами с градом. Например, в Сочи непогода бушует уже со вчерашнего дня, там повалены деревья и рекламные щиты.