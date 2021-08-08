На Кубани предупредили о сильных дождях с градом 8 августа

Непогода в крае будет бушевать трое суток

По информации краснодарского гидрометцентра 8 августа, на Кубани ожидается комплекс метеоявлений – сильный дождь, ливень в сочетании с грозой, градом, шквалистым усилением ветра.

- На черноморском побережье имеется опасность формирования смерчей. На реках Краснодарского края ожидаются подъёмы уровней воды местами с превышением неблагоприятных отметок, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Также в ведомстве добавили, что при этом в большинстве районов края сохраняется высокая пожарная опасность.

Силы и средства приведены в повышенную готовность, резервная техника включена в состав дежурных караулов, организована работа оперативного штаба и оперативных групп.

В МЧС рекомендовали быть осторожными в непогоду, проявлять бдительность и соблюдать меры пожарной безопасности.