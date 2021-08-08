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Общество8 августа 2021 11:28

В Сочи бесплатный Wi-Fi доступен на пляжах Центрального и Адлерского районов

Создано более 500 точек доступа
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: sochi.ru

Фото: sochi.ru

В Сочи созданы бесплатные сети доступа в интернет - Wi-Fi ловит теперь на пляжах Центрального и Адлерского районов.

- Работы выполнены по стандартам «Умный город». Оператор построил порядка 10 километров оптоволоконных линий, выполнил монтаж коммутационного оборудования и более 500 точек доступа к беспроводной сети доступа в сеть интернет, – сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Сочи.

Планируется организовать публичный доступ в интернет для жителей и гостей города во всех общественных местах Сочи. До 2025 года на эти цели инвестируют порядка 200 млн рублей.