На Кубани за сутки на 8 августа выявили 259 человек с коронавирусом, в том числе 12 детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае каждый день в госпитали принимают людей с коронавирусом. По данным на 8 августа, в регионе за сутки заболели еще 259 человек, в том числе 12 детей.

Самыми зараженными стали Краснодар, Лабинский, Тихорецкий районы и Горячий Ключ. Здесь выявили 76, 24, 23, и 21 случай. В антирейтинг также попали Кореновсий район, Сочи и Анапа с 16, 13 и 10 инфицированными.

- По девять новых пациентов в Отрадненском и Усть-Лабинском районах, восемь – в Крыловском, по шесть – в Ейском и Ленинградском. По пять человек заразились в Красноармейском и Темрюкском районах, по четыре – в Геленджике и Успенском районе, - сообщили в оперштабе.

Далее идут города и районы, где за сутки заболело меньше людей. По три человека попали в госпитали в Новороссийске, Апшеронском и Кущевском районах. По два человека заболели в Армавире, Выселковском и Староминском районах. Единичные случаи COVID-19 зарегистрированы в Абинском, Северском, Славянском, Тимашевском и Белоглинском районах.

В стационарах в настоящее время с подтвержденным COVID-19 лечатся 3184 человека, дома – 5788 жителей. Вакцинация в регионе продолжается.