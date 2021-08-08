В мэрии Геленджика объяснили ночной конфликт туриста с казаком

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Накануне в соцсетях турист пожаловался на то, что в Геленджике на него напал казак. По словам отдыхающего, во время прогулки по набережной он обратился к группе дружинников с вопросом. Но его отказались выслушивать и покушались на мобильник, на который он хотел снять конфликт.

В это время мэрия Геленджика опубликовала выдержку из объяснительной одного из участников того самого патруля. Там сказано, что геленджикские казаки просто не позволили на набережной в полночь магазину продать и без того пьяным отдыхающим алкоголь.

- 2 августа к нашему наряду подошли два гражданина по признакам в состоянии алкогольного опьянения. Они выразили недовольство тем, что из-за того, что наряд казаков стоит около магазина «Продукты», им не продают спиртные напитки. После чего отдыхающие стали провоцировать и оскорблять членов казачьего общества, - привели слова из объяснительной патруля в администрации курорта.

Завершилась перепалка тем, что один из казаков несколько раз попытался отвести руку с телефоном того, кто снимал, в сторону. А после беседы туристы прекратили видеосъёмку и направились в неизвестном направлении.