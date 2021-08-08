Спортсмены из Краснодарского края получили семь медалей Олимпийских игр

Гимнастки на Олимпийских играх в Токио

Сегодня, 8 августа, завершающий день ХХXII летних Олимпийских игр в Токио. Краснодарский край в составе сборной России достойно представляли 20 человек. Спортсмены Кубани получили семь медалей Олимпийских игр. Губернатор региона поблагодарил их за успешные соревнования.

– Все выступали очень достойно. С спасибо всем олимпийцам за вклад в великое спортивное будущее региона! Наши мальчишки и девчонки берут с вас пример, – написал в соцсетях Вениамин Кондратьев.

Серебряные медали завоевали Елена Орябинская в академической гребле, теннисистка Елена Веснина, боксер Муслим Гаджимагомедов, гимнастка Алиса Тищенко и гандболистки Виктория Калинина и Анна Сень. Борец греко-римского стиля Сергей Семенов принес краю «бронзу».

Ранее «Комсомолка» сообщала, что корреспондент "КП" посмотрел матч по гандболу на Олимпиаде вместе с отцом кубанской спортсменки Анны Сень. Она в составе сборной взяла серебро на Играх. Папа рассказал о награде и поделился эмоциями.