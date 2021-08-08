В Краснодаре почти месяц ищут двух утонувших подростков

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В Краснодаре специальные группы продолжают патрулировать берег реки Кубань. Спасатели проводят беседы с жителями о запрете купания в открытых городских водоёмах.

Стоит отметить, что в краевом центре до сих пор ищут двух утонувших подростков.

- На этой неделе продолжились поиски предположительно утонувших подростков, которые пока не дали результатов, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Ранее сообщалось, что 15,17 и 18 июля в реке Кубань пропали трое девушек 2004, 2006 и 2007 годов рождения. Тело одной из них было найдено, остальных продолжают искать.

Спасатели также помогают краснодарцам в решении бытовых проблем, продолжают обработку водных объектов от кровососущих насекомых. Всего за неделю муниципальная Служба спасения Краснодара провела 96 спасательно-аварийных работ

Напоминаем, при возникновении чрезвычайных ситуаций необходимо звонить по номеру 112.