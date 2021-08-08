В мэрии Краснодара 9 августа обсудят ликвидацию незаконных свалок

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9 августа главную городскую планерку проведет глава Краснодара Евгений Первышов. В 9 утра совещание можно будет посмотреть в прямом эфире в официальных соцсетях администрации города.

- На планерке обсудят строительство социальных объектов, ликвидацию незаконных свалок, обеспечение безопасности людей на водоёмах города в период летнего купального сезона, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.

Стоит отметить, что Росприроднадзор проверил информацию о незаконном мусоросжигательном заводе на Западном обходе Краснодара. Несмотря на то, что факт не подтвердился, на месте были обнаружены следы возгорания, а также навалы производственных и бытовых отходов. Среди прочего в мусоре была обнаружена документация ряда хозяйствующих субъектов с адресами и ИНН.

Эксперты отобрали пробы почвы в местах скопления отходов, а также оценили площадь навалов. Анализ проб показал превышение ПДК ряда загрязняющих веществ. Материалы направлены в природоохранную прокуратуру.