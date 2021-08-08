Фото: instagram.com/igorkrutoy65

В настоящее время идет финальный этап подготовки к «Новой волне». Конкурс займет семь вечеров – с 19 по 25 августа.

- В рамках конкурса пройдут три творческих вечера: 20 августа - Димы Билана, 21 августа - Александра Розенбаума, 23 августа - юбилейный вечер Николая Баскова, - сообщили организаторы.

Игорь Крутой рассказал о предстоящей «Новой волне» в Сочи и подготовке к конкурсу.

- Сейчас идет работа над сценариями каждого из семи вечеров «Волны», непрекращающиеся творческие споры вокруг трёх юбилейных. Большое желание максимально уйти от формата простых сборных концертов. Появление замечательной, талантливой Хиблы Герзмавы в юбилее Саши Розенбаума будет и неожиданным, и настолько же гениальным, - написал на своей страничке в Instagram Крутой.

Продюсер также добавил, что уже первые «ласточки» с административной и режиссерско-постановочной группы отправились в Сочи. Меньше чем через две недели около полутора тысяч человек, среди которых осветители, операторы, декораторы, звукорежиссёры, журналисты, администраторы, конкурсанты откроют новую страницу любимого всеми конкурса.