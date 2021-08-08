Глава Горячего Ключа лично поучаствовал в городском субботнике

Скриншот с видео: instagram.com/sergey_belopolskyi

Мэр Горячего Ключа Сергей Белопольский вместе с чиновниками вышел на субботник 7 августа. Он лично взял бензопилу и стал распиливать поваленные деревья.

- Сотрудники экстренных служб, лесники, сотрудники администрации и жители Горячего Ключа расчищали территории города от мусора и упавших деревьев, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города.

Глава Горячего Ключа отметил, что будет выходить на каждый субботник, чтобы подавать жителям пример.

- Кто сказал, что суббота для отдыха. Мы работаем. Огромное количество мусора, причём, бытового, который приносят жители близлежащих домов. А вот самих жителей на субботнике, к сожалению, единицы. Надеюсь, наш пример им поможет в будущем по-хозяйки начать относиться к своему району, - написал Белопольский на официальной странице в Instagram.

В частности, в Горячем Ключе от древесных наносов расчистили русло реки Псекупс. Во время наводнения под мостом на улице Революции оказалось огромное количество мусора и деревьев. Ветки убрали спецтехникой.