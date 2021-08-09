Что произошло за ночь 9 августа: В мэрии Геленджика объяснили конфликт туриста с казаком

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Что произошло за ночь 9 августа 2021. В мэрии Геленджика прокомментировали ночной конфликт туриста с казаком. Специалисты администрации предоставили объяснительную участника патруля.

В Краснодаре почти месяц ищут двух утонувших подростков. Спасатели продолжают патрулировать водоемы и прибрежные зоны города.

В Лабинске утонул 31-летний мужчина. Его искали почти сутки.

Спортсмены из Краснодарского края получили семь медалей Олимпийских игр. Кубанцев поблагодарил губернатор Вениамин Кондратьев.

8 августа на Кубани прошли сильные дожди. В МЧС попросили быть осторожными в непогоду.