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Общество9 августа 2021 8:41

Что произошло за ночь 9 августа: В мэрии Геленджика объяснили конфликт туриста с казаком

Что случилось ночью 9 августа в Краснодарском крае
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: chp_krd

Фото: chp_krd

Что произошло за ночь 9 августа 2021. В мэрии Геленджика прокомментировали ночной конфликт туриста с казаком. Специалисты администрации предоставили объяснительную участника патруля.

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