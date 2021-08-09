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Общество9 августа 2021 8:48

Погода на 9 августа 2021 года в Краснодаре: на город надвигаются ливни и грозы, ожидается похолодание

«КП» – Кубань» узнала, какой будет погода 9 августа 2021 года в Краснодаре
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Фото: sochi.ru

Фото: sochi.ru

Адское пекло осталось позади. За пару дней столбики термометров сбросили около десяти делений. Температура воздуха упала с 40 до 30 градусов.

Теперь жителей Краснодара ждет новое испытание – ливни и грозы. Они обрушатся на краевой центр уже сегодня днем.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 9 августа 2021 года в Краснодаре.

- В понедельник воздух прогреется до плюс 30-32 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также в городе ожидается усиление ветра до 12 м/с.