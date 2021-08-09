Погода на 9 августа 2021 года в Анапе: на курорте ожидаются дожди и похолодание Фото: Максим ПЕСКОВ

После недельной жары на курортах Кубани станет прохладнее. Уже сегодня столбики термометров в Анапе рванут вниз. Перепад температур составит около 10 градусов.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 9 августа 2021 года в Краснодаре.

- В понедельник максимальная температура воздуха в Анапе составит 27 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.

Также на курорте ожидаются сильные ливни и грозы. Не исключено, что в Анапе будет продлен запрет на купание. Он был введен накануне, в воскресенье.