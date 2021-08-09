Комфортная температура для купания продержится в Черном море до октября Фото: Галина КОПЫЛОВА

Комфортная температура для купания продержится в Черном море до октября. Об этом заявили синоптики.

Из-за залповых ливней вода прогрелась до комфортных отметок на две недели позже обычного. Если раньше купальный сезон на Кубани стартовал во второй половине июня, то сейчас он выпал на начало июля.

- Ожидаем, что комфортная температура для купания продержится как минимум до начала октября, – сказал «КП» – Кубань» синоптик. – Конечно, многое будет зависеть от температуры воздуха. Но пока мы не видим предпосылок, чтобы купальный сезон закончился раньше, чем в начале октября.

По словам метеорологов, из-за позднего прогрева вода не должна остыть раньше времени. По предварительной информации, купальный сезон в Краснодарском крае закроется не раньше середины октября.

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