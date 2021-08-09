Краснодарский край готов к отопительному сезону на 56%

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Краснодарский край готов к отопительному сезону более чем на 56%. Об этом заявил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

– К зиме уже готовы более 1500 котельных и около 2000 км тепловых сетей. Общий уровень готовности всего комплекса ЖКХ превышает 56%, – подчеркнул Вениамин Кондратьев.

Глава Кубани отметил, что предыдущий отопительный сезон прошел без крупных аварий и сбоев. Задача специалистов – завершить работы к 1 октября. Сейчас идет комплектование аварийных бригад и заготовка дополнительного запаса материалов и оборудования.

– Ежегодно мы обновляем не менее 5% сетей в муниципалитетах, – добавил Вениамин Кондратьев.

Губернатор Кубани отметил, что в 2021 году планируется замена или капитальный ремонт около 160 км теплотрасс. Только за два месяца лета специалисты обновили порядка 53 км.

Отмечается, что за год в Краснодарском крае будет модернизировано 55 объектов, в том числе 34 – за счет частных инвестиций. Подготовка к началу нового отопительного сезона на Кубани стартовала еще в феврале.