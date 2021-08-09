Житель Сочи погиб в пещере в Абхазии – его искали почти год

Фото: пресс-служба МЧС Республики Абхазия

В начале месяца в пещере Веревкина, что в Абхазии, обнаружили бездыханное тело мужчины. Оперативно установить его личность спасателям не удалось. Они не смогли сразу поднять тело на поверхность из-за малого пространства.

Во время поисков спасатели наткнулись на телефон мужчины. Они включили его и обнаружили фотографии, которые совпадали с ориентировкой поискового отряда «Лиза Алерт».

Отмечается, что мужчина пропал 1 ноября 2020 года. Он перестал выходить на связь с родственниками и друзьями. Они забили тревогу и обратились в полицию и поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт», добавив, что мужчина любит горный и велосипедный туризм.

- Он решил заняться спелеологией, но выбрал сложную пещеру, что его и погубило, — сказал член правления Союза спелеологов России Евгений Снетков в интервью «Sputnik Абхазия».

По предварительной информации, у мужчины не оказалось требуемого количества снаряжения для занятия спелеологией. Сейчас правоохранители устанавливают обстоятельства гибели человека. Не исключено, что он сорвался с уступа. По словам спелеологов, он мог провисеть на веревке около года и умереть от переохлаждения. Температура воздуха в пещере не превышает 4 градусов.