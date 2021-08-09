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Общество9 августа 2021 11:06

Пьяный пассажир отказался надевать маску и угрожал экипажу на рейсе из Сочи в Москву

Из-за него десять человек опоздали на стыковочные рейсы
Михаил ВАСИЛЬЧЕНКО
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Пьяный пассажир отказался надевать маску и угрожал экипажу на рейсе из Сочи в Москву

Пьяный пассажир отказался надевать маску и угрожал экипажу на рейсе из Сочи в Москву

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Неприятный инцидент произошел накануне, 8 августа, на борту лайнера из Сочи в Москву. Один из пассажиров отказался надевать маску и угрожал экипажу связями. Он заявил, что весь персонал борта уволят.

- Ну, он выпивший был, все время кому-то звонил, – говорят очевидцы.

Мужчина заявил экипажу, что у него есть разрешение от директора авиакомпании. Якобы человек разрешил ему не использовать маску на борту.

Сейчас эту информацию проверяют правоохранители. Они задержали дебошира в аэропорту Шереметьево.

Из-за молодого человека сразу 10 пассажиров рейса Сочи – Москва опоздали на стыковочные рейсы.