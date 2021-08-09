Пьяный пассажир отказался надевать маску и угрожал экипажу на рейсе из Сочи в Москву
Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Неприятный инцидент произошел накануне, 8 августа, на борту лайнера из Сочи в Москву. Один из пассажиров отказался надевать маску и угрожал экипажу связями. Он заявил, что весь персонал борта уволят.
- Ну, он выпивший был, все время кому-то звонил, – говорят очевидцы.
Мужчина заявил экипажу, что у него есть разрешение от директора авиакомпании. Якобы человек разрешил ему не использовать маску на борту.
Сейчас эту информацию проверяют правоохранители. Они задержали дебошира в аэропорту Шереметьево.
Из-за молодого человека сразу 10 пассажиров рейса Сочи – Москва опоздали на стыковочные рейсы.