«ТНС энерго Кубань» уведомило 54 тысячи должников об ограничении энергоснабжения

Фото: «ТНС энерго Кубань».

«ТНС энерго Кубань» в июле направило 54 тысячи уведомлений об ограничении энергоснабжения - на общую сумму задолженности 152 млн рублей. Были проинформированы владельцы лицевых счетов с долгом, превышающим двукратный норматив потребления электроэнергии.

Со списком адресов на ограничение можно ознакомиться на официальном сайте компании.

- Клиентам, получившим уведомления, необходимо погасить имеющиеся долги за электричество в полном объеме в течение 20 дней. Взыскание в судебном порядке, ограничение подачи электроэнергии – вынужденные и крайние меры, – пояснил начальник технического управления «ТНС энерго Кубань» Сергей Поздняков.

Информация о возможном введении ограничений расположена в нижнем блоке бумажной квитанции об оплате. А также направлялась должникам смс-сообщениями, по электронной почте, либо почтовым отправлением. Возобновление подачи электроэнергии возможно лишь после полного погашения долга.

Оплатить задолженность можно:

в «Личном кабинете потребителя»;

на сайте «ТНС энерго Кубань» kuban.tns-e.ru;

с помощью мобильного приложения «ТНС энерго» для iOS или Android;

в кассах ЕИРЦ Краснодарского края;

в офисах и через банкоматы «Сбербанка России», а также «Сбербанк Онлайн»;

в офисах и банкоматах банков партнеров «ТНС энерго Кубань»;

в отделениях «Почты России».