Фото: sochi.ru

Комиссия проверила все образовательные учреждения Сочи. Это 197 объектов на территории курорта. Больше всего внимания специалисты уделили пожарной и антитеррористической безопасности и санитарно-эпидемиологическому благополучию. Об этом сообщает администрация курорта.

Отмечается, что в новом учебном году за парты сядут свыше 76 тысяч школьников. Это на 3000 человек больше, чем было в 2020-м.

– В связи с увеличением количества учащихся дополнительно приобретены учебники и обновлен учебный фонд. Также во всех детских садах и школах курорта проведены косметические ремонты, – отметила начальник управления по образованию и науке администрации города Сочи Ольга Медведева.

Из-за увеличения количества учащихся на курорте появятся свыше 90 новых классов.

Отмечается, что в школе № 26 имени Героя Советского Союза Диброва Кирилла Селиверстовича были модернизированы системы отопления и пожарной безопасности, приведены в порядок классы, создан Пушкинский зал. В ближайшее время здесь заработает новый пункт охраны и камеры видеонаблюдения.

Центр дополнительного образования «Ступени» получил новые комплекты костюмов для коллективов, оргтехнику и новое оборудование для студии звукозаписи. Помимо этого, в учреждение обновили огнетушители и заменили аварийные светильники.

Отмечается, что свыше 2 тысяч подростков Адлерского района обучаются в Центре на бюджетной основе. Всего в заведении открыто свыше 70 творческих объединений.

В детском саду №92 завершен ремонт помещений, коридоров и музыкального зала, обустроили рекреации и клумбы и обновили ограждения.

Отмечается, что благодаря программе «Социально-экономическое и инновационное развитие» было возведено еще два корпуса к 11 школе на Мацесте и к 23 лицею на улице Виноградная.