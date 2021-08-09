Виктор Лихоносов

Стала известна причина смерти легендарного писателя Виктора Лихоносова. Он скончался на 86-м году жизни.

Как стало известно «КП» – Кубань», около трех недель назад автора романа «Наш маленький Париж» госпитализировали в Краевую клиническую больницу №1 вместе с супругой.

- Супруга впала в кому, а Виктор Иванович держался, даже звонил, обсуждал конференцию, – говорит «КП» – Кубань» источник, знакомый с ситуацией.

Несколько дней назад Виктора Лихоносова подключили к аппарату ИВЛ. В понедельник, 9 августа, его не стало.

- Он ушел из жизни в 3:40, – заключил собеседник.

«КП» – Кубань» выражает соболезнования родным и близким легендарного писателя.