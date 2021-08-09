В Сочи спасатели третьи сутки ищут пропавшего в горах туриста

Тем временем палатка туриста стоит на месте Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Краснодарскому краю

7 августа он пропал в районе маршрута 8А «Урочище Медвежьи ворота – Бзерпинский карниз – Лагерь Холодный» Кавказского природного биосферного заповедника. Сам турист из Челябинской области. Ою этом сообщает ЮРПСО.

- По словам отца потерявшегося, его сын приобрел билеты на проход по Кавказскому заповеднику на период с 31 июля по 3 августа, 2 августа вышел на маршрут, однако в установленное время на связь не вышел, в гостиницу не вернулся, - говорят в ведомстве. - Мы произвели визуальный поиск предполагаемого местонахождения туриста с воздуха. Четыре группы специалистов МЧС пешим порядком обследовали тропу на Сахарный Псеашхо, район Дзитакских озер, склон горы Дзитаку, горы Перевальной, район реки Холодной, ледник Холодный, район горы Мраморной. Но пока пропавшего нигде нет.

С наступлением темноты поиск был приостановлен. В воскресенье, 8 августа, поиски туриста продолжились. В данный момент они ведутся силами спасателей Южного регионального поисково-спасательного отряда МЧС России – 21 человек, сотрудниками «Кубань-спас», Южного конно-кинологического центра МЧС России и вертолетчиками Южного авиационно- спасательного центра МЧС России.