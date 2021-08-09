В Сочи начальница библиотечной системы забрала себе 1,5 млн чужой зарплаты

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Сочинская прокуратура выявила факт хищения бюджетных средств в МБУ «Централизованная библиотечная система». Там пропали 1,5 миллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

Преступление раскрылось благодаря многодетной матери, которая обратилась в прокуратуру из-за отказа ее ребенку в материальном пособии. Выяснилось, что такое решение было связано с некорректными данными, которые предоставила бывшая работодатель одного из сыновей заявительницы. Он проработал в учреждении не более месяца, тем временем как начальница под видом зарплаты подростку перечислила себе на счет 350 тысяч.

- Позже вскрылась целая цепочка якобы незаконной деятельности, - отметили в ведомстве.

В отношении женщины возбуждено уголовное дело, идет расследование.